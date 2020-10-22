Форвард Бесєдін повернувся до тренувань з "Динамо" після річної дискваліфікації

Форвард "Динамо" Артем Бесєдін повернувся до тренувань з першою командою після дискваліфікації, яка розпочалася у грудні минулого року. Але грати він зможе тільки через два місяці.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нападник почав займатися разом з одноклубниками в понеділок. З 20 жовтня Артем отримав право повернутися до тренувань в загальній групі.

Бесєдін був дискваліфікований в грудні минулого року через позитивну допінг-проби у нього після матчу Ліги Європи проти "Мальме" у листопаді 2019-го. У нього в пробі виявили заборонений препарат. В ході розгляду з'ясувалося, що лікар команди Леонід Миронов дав футболісту не ту таблетку від головного болю.

У лютому Бесєдін був дискваліфікований до 19 грудня 2020 року. За регламентом, він міг повернутися до тренувань за два місяці до закінчення строку покарання. В цьому році форвард не зіграє за киян.

Нагадаємо, у вівторок "Динамо" програло "Ювентусу" у першому турі Ліги чемпіонів з рахунком 0:2.