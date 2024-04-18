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Форвард аутсайдера НБА пожизненно дисквалифицирован за необдуманные выходки

Фото: Джонтей Портер погубил профессиональную карьеру (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Торонто Рапторз" Джонтей Портер получил пожизненный бан на выступления под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение правил беттинга.

Об этом рассказал журналист Эдриан Воджнаровски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

24-летний американец прогнозированно получил пожизненную дисквалификацию за нарушение правил лиги. Ассоциация завершила следствие по ставкам баскеболиста и признала его виновным в раскрытии конфиденциальной информации участникам рынка ставок, ограничении своего участия в одной и более играх, а также ставках на матчи НБА.

Следствие установило, что Портер накануне поединка против "Сакраменто" раскрыл данные о своем состоянии здоровья делавшему ставки человеку. Другой знакомый форварда воспользовался информацией и поставил 80 тысяч долларов "экспрессом", чтобы выиграть 1,1 млн долларов. Игрок знал, что баскетболист намеренно сыграет плохо.

Портер в этом матче пожаловался на недомогание и сыграл всего 3 минуты. Букмекеры зафиксировали подозрительную активность на значительные суммы и вернули ставки. Кроме того, в январе-марте форвард минимум 13 раз ставил в диапазоне 15-22 тысяч долларов на разные поединки и выиграл "чистыми" 22 тысячи "зеленых". Ставки на поражение своей команды американца оказались проигрышными.

На пожизненном бане от НБА проблемы Портера не закончились. Ассоциация продолжит расследование, а затем передаст все собранные данные федеральным судебным органам. Также пожизненную дисквалификацию американцу может выписать и ФИБА.

Кто такой Джонтей Портер

Уроженец Миссури, на студенческом уровне выступал за местных "Тайгерс". На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд из-за тяжелой травмы.

В марте 2020-го подписал контракт с "Мемфисом". Провел в рядах "Гриззлис" всего 11 матчей. На уровне Джи-Лиги защищал цвета фарм-клуба "Мемфиса", "Висконсина", "Мотор-Сити". В декабре прошлого года заключил двусторонний контракт с "Торонто".

Старший брат – Майкл Портер – легкий форвард "Денвера". Сестры Бри и Сьерра вынужденно завершили спортивные карьеры из-за хронических травм.

К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.

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