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Михайлюк в дебюте за "Юту" не остановил разгром от "Денвера": хайлайты

Денвер, Воскресенье 03 ноября 2024 10:29
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Михайлюк в дебюте за "Юту" не остановил разгром от "Денвера": хайлайты Фото: Святослав Михайлюк в лагере национальной команды (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Святослав Михайлюк провел первый официальный матч в составе "Юты Джаз". Середняк Национальной баскетбольной ассоциации безапелляционно уступил "Денвер Наггетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Защитник с навыками форварда начал на скамейке запасных. В свою очередь в стартовой пятерке "джазменов" появились Джордж, Секстон, Кесслер, Филиповски и Уильямс.

Михайлюк вышел на площадку впоследствии и провел на паркете более 15-ти минут. За отведенное время универсал набрал 6 очков, сделал 1 подбор и отдал 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался отрицательным (-1).

Из игры Михайлюк бросил 6 раз, в том числе 5 попыток он выполнил из-за "дуги". Точными оказались два трехочковых универсала. Украинский баскетболист оформил 1 перехват, дважды сфолил и два раза потерял мяч, а "Юта" отстала на 26 пунктов (103:129).

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2012/13 в составе родного клуба.

За океан переехал в 2014 году и защищал цвета "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2018 выбран "Лейкерс" под 47-м номером. Подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но "озерники" через полгода обменяли его в "Детройт".

Позже играл за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт". Перед стартом прошлого сезона присоединился к "Бостону" и в статусе ролевика стал чемпионом ассоциации. В этом году подписал с "Ютой" гарантированный на 3 года договор.

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