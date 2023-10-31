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Форвард "Аризоны" с разгромным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Майкл Карконе наказал "Блэкхокс" тремя шайбами (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Аризоны Койотис" Майкла Карконе первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадский форвард с партнерами на домашнем льду устроил разгром "Чикаго" (8:1). Он забросил три шайбы и отодрал результативную передачу на Дурзи.

"Блэкхокс" разгневали хозяев быстрым голом Бедарда. Ответить от "Койотис" взялся Карконе, разобравшийся с чикагцами на добивании в затяжной атаке. Еще две шайбы "Аризона" оформила до конца стартового периода – Браун "прошил" голкипера с близкого расстояния, а Карконе забросил из правой зоны атаки.

На старте второй 20-минутки центрфорвард протолкнул шайбу за линию по борьбе с защитником. Запев канадца поддержали Макбейн (дубль), Дурзи и О'Брайен. "Чикаго" сумел "ответить" лишь грубостью на площадке.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Анахайма" Мейсон Мактавиш и нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Канадец оформил победный дубль плюс ассист против "Питтсбурга" (4:3). Зато россиянин забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи против "Виннипега" (3:2 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне вингер "Нью-Джерси" Братт возглавил хит-парад звезд с двумя шайбами против "Миннесоты".

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