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Вингер "Нью-Джерси" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Ньюарк, Понедельник 30 октября 2023 11:59
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Вингер "Нью-Джерси" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Йеспер Братт стал героем "Дэвилз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали крайнего нападающего "Нью-Джерси Девилз" Йеспера Братта лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний швед помог "Девилз" на домашнем льду одолеть "Миннесоту" (4:3). Вингер забросил две шайбы и помог отличиться Тоффоли.

Именно Братт открыл счет на старте первого периода. Он классно бросил под перекладину после передачи Марино. Тем не менее, "Уайлд" не только отыгрались (Марун), но и сумели выйти вперед (Хартман). Однако Тоффоли впоследствии восстановил равновесие на площадке – 2:2.

А до минуты игрового времени Хаула снова вывел "Нью-Джерси" вперед. Под занавес же второй 20-минутки снова взял слово Братт. В большинстве хозяев он из левой зоны вбрасывания классно пробил голкипера. Шайба Миддлтона лишь подсластила "Миннесоте" горечь поражения.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Баффало" Укко-Пекка Луукконен и защитник "Эдмонтона" Венсан Деарне. Первый оформил 23 сэйва с шатаутом против "Колорадо" (4:0). Второй же в противостоянии с "Калгари" впервые в карьере забил.

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Нью-Джерси&quot; с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне нападающий "Анахайма" Ватрано во второй раз возглавил хит-парад с хет-триком.

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