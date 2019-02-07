Forum Digital: бізнес в Україні готовий до цифрового прориву

Процес цифрових змін в Україні набирає обертів. Під час проведення Forum Digital: цифрові інструменти для бізнесу експерти визначили основні тенденції діджиталізації вітчизняних компаній.



У рейтингу цифрової конкурентоздатності країн у 2018 році Україна піднялася на два пункти порівняно з 2017-м. Зараз наша країна посідає 58-му позицію серед 63-х держав, які пройшли індексацію, хоча ще торік була на 60-му місці.

Діджиталізація бізнесу в Україні прискорюється. Компанії починають впроваджувати цифрові інструменти. Ці сервіси стають ключовим пунктом, за яким успішні бізнеси на етапі розвитку відрізняються від тих, що втрачають довіру клієнтів і присутність на ринку. Про це йшлося на Forum Digital: цифрові інструменти для бізнесу 6 лютого в Києві. Спікери Форуму виокремили основні напрями цифрових змін бізнесу в Україні.

Розвиток хмарних сервісів

Проривом у цифрових технологіях стане те, що вартісні "монолітні" IT-рішення замінять на хмарні сервіси й системи, які взаємодіють між собою. В міру свого зростання компанії підключатимуться до більшої кількості таких інструментів і розширюватимуть цей набір – для спрощення та пришвидшення бізнес-процесів.

Микола Палієнко, співзасновник і генеральний директор групи компаній EVO

"Цифровізація неминуча. Це як книгодрукування свого часу. Поширення науково-технічного прогресу можна сповільнити, але не можна спинити. На ринку з'являтиметься все більше простих і дешевих хмарних рішень. Гарний приклад – EDI (з англ. Electronic data interchange – електронний обмін даними) – сервіс для роботи торговельних мереж із постачальниками. Зараз це дорогий інструмент, і його використовують здебільшого тільки великі мережі й постачальники. Але ми із сервісом "Вчасно" запропонували ринку нове доступне й зручне рішення, яке дає змогу діджиталізуватися й розвиватися всім у галузі рітейлу", – розповідає Микола Палієнко, співзасновник і генеральний директор групи компаній EVO.

Екосистема замість окремих рішень

Ще один світовий тренд, який уже приходить в Україну, – розбудова екосистеми для клієнта. Коли всі необхідні користувачеві сервіси є на одній платформі й поєднані легким уніфікованим входом. Це дає змогу зручно й швидко вирішувати різноманітні завдання й оперативно реагувати на зміни.

Владислав Чечоткін, засновник інтернет-магазину Rozetka.ua

"Вважаю, що ніхто й ніколи не перейде на 100% в онлайн, як і не буде 100% офлайну: клієнтам потрібне і те, й інше вже зараз. Хтось хоче телефонувати у кол-центр і обговорювати деталі, комусь важливо замовити в один клік і отримати товар швидко без зайвих розмов. Важливо постійно розвиватися, щоб не відставати від свого клієнта, враховувати й передбачати його потреби. Тому ми будуємо екосистему технологічних рішень навколо покупців і підприємців на стику офлайну й онлайну, аби покращувати клієнтський досвід і нарощувати ринок", – говорить Владислав Чечоткін, засновник інтернет-магазину Rozetka.ua.

Цифровізація внутрішніх бізнес-процесів

Впровадження цифрових інструментів у процес реалізації товарів та послуг неможливо відділити від діджиталізації внутрішніх бізнес-процесів. Більшість компаній орієнтуються на зростання продажів і готові оперативно змінювати пов'язані з цим інструменти. Але в той же час трансформація внутрішніх бізнес-процесів не є пріоритетною, оскільки не несе швидкої й очевидної вигоди. Такий підхід суттєво сповільнює перехід бізнесу до технологічного майбутнього.

Оксана Ферчук, керівник торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua

"Як швидко цифрова культура компаній почне переважати в Україні, прогнозувати складно, але ми робимо все, щоб це відбулося швидше. Інвестуємо в технології, у навчання підприємців, взаємодіємо з державою, аби разом просувати цифрові інструменти для бізнесу. На прикладах наших клієнтів, які вже використовують торговельні майданчики для електронних закупівель і продажів та обмінюються документами онлайн, ми бачимо не тільки значну економію ресурсів, а й появу нових, ефективних бізнес-моделей", – говорить Оксана Ферчук, керівник торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua.

Цифрова трансформація, як і будь-який новий процес, не може дати миттєвого ефекту. Проте коли перший крок уже зроблений, кожен наступний робити легше. Освоївши діджитал-інструменти, оцінивши їхню зручність та ефективність, українських бізнес уже не хоче повертатися до попереднього досвіду. Навіть навпаки: чим більше процесів оцифровано, тим вищою є внутрішня потреба діджиталізувати ті, які залишилися.

Про організатора:

Бізнес-напрям компанії EVO: майданчики Zakupki.Prom.ua й Аукціони.Prom.ua, сервіс електронного документообігу Вчасно.

Zakupki.Prom.ua – учасник системи публічних електронних закупівель ProZorro. На майданчику бізнес може працювати у кількох напрямах: як постачальник брати участь у державних та комерційних закупівлях і як замовник закуповувати товари й послуги для власних потреб.

Аукціони.Prom.ua – майданчик, акредитований у системі електронних державних торгів Prozorro.Продажі. Клієнти можуть купувати на майданчику активи Фонду гарантування вкладів України і НБУ (в основному вони розпродають активи неплатоспроможних банків), непрофільне майно держпідприємств, права оренди площ у держустанов. Також з майданчика можна брати участь в аукціонах з малої приватизації, оренди землі, торгах Укрзалізниці та продажу дозволів на користування надрами. Комерційні компанії за допомогою Аукціоні.Prom.ua можуть продавати своє майно.

Вчасно – онлайн-сервіс для обміну, підписання та зберігання будь-яких юридично значущих документів (угод, актів виконаних робіт, рахунків і т. п.). Працює з усіма видами ключів КЕП (кваліфікаційної електронного підпису) і послугою Mobile ID. Проект бізнес-напряму компанії EVO. Вже зараз на електронний документообіг тільки через «Вчасно» перейшли 70 тисяч компаній України.