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Крепость Бахмут. Военные показали фоторепортаж с самого горячего направления фронта

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Воскресенье 05 февраля 2023 17:15
Крепость Бахмут. Военные показали фоторепортаж с самого горячего направления фронта Фото: военные показали фоторепортаж из Бахмута (facebook.com/93OMBr)
Автор: Елизавета Драбкина

За город Бахмут, что в Донецкой области, идут ожесточенные бои. Украинские военные каждый день демонстрируют свою храбрость и отбивают российские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду Холодный Яр в Facebook.

"Оккупанты заявляли, что захватят страну за 2-3 дня, но только этот город пытаются захватить с лета", - отмечают военные.

Так, сейчас за Бахмут идут жесткие бои. Наши защитники с большими усилиями, рискуя жизнью, мужественно удерживают позиции и наносят врагу большие потери.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что ситуация на фронте ужесточается, но устойчивость наших бойцов решает все.

Он также заявлял, что сдавать Бахмут никто не будет. А если Украина получит необходимое оружие, защитники не только не отойдут от Бахмута, но и начнут освобождать Донбасс.

Тем временем российские военные пытаются оцепить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

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