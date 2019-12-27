У Раді заявили, що "формулу Штаймайера" можуть трансформувати

"Формулу Штайнмайера" можуть трансформувати в процесі переговорів "нормандської четвірки". Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" і член комітету Верховної ради з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, надія на трансформацію деяких пунктів "формули Штайнмайера" з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі.

"Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо "зрушити" позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. В деталі цього процесу присвячені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється надія, що "формула Штайнмайера", що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Росія вважає можливим врегулювання конфлікту на Донбасі при Зеленском. За словами глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова, досягнення прогресу у врегулюванні можливо тільки через прямий діалог.

Також повідомлялося, що "формулу Штайнмайера" імплементують у нинішній закон про особливий статус Донбасу.