Формула Штайнмаєра більш сприятлива для Росії, - президент Литви

Так звана "формула Штайнмаєра", яку підписали в Мінську на засіданні щодо врегулювання ситуації на Донбасі, більш вигідний для Росії, ніж для України. Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа, передає Delfi.

Під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо на спільній прес-конференції Науседа зазначив, що формула, названа по імені президента Німеччини, передбачає, що до можливих місцевих виборів на теренах Східної України, захоплених підтримуваними Росією сепаратистами, їм може тимчасово бути наданий особливий статус.

На думку президента Литви, якщо міжнародні експерти підтвердять, що голосування відбулося з дотриманням принципів демократії, то в цьому разі Київ юридично позбавляється впливу в східній частині території країни. При цьому, вважає Науседа, на окупованій сепаратистами території вільні вибори в будь-якому випадку будуть неможливі.

"Хто-то робить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони... З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, з моєї точки зору, вона більш сприятлива для Росії, а не України", - підкреслив Науседа.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав умови імплементації "формули Штайнмаєра" в закон про особливий статус Донбасу. Це можливо, за словами Зеленського, після обговорення в нормандському форматі, коли всі сторони підтримають припинення військових дій.

У вівторок, 4 листопада, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко зазначив, що РФ вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.