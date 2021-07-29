ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Формула "Роттердам+" є доцільною в Україні як для вугілля, так і для бензину, - економіст

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 липня 2021 15:04
Формула "Роттердам+" є доцільною в Україні як для вугілля, так і для бензину, - економіст Фото: "Роттердам+" (getty images)
Автор: Наталія Гурковська

Формула імпортного паритету "Роттердам+" є економічно обґрунтованою в Україні як для вугілля, так і для нафтопродуктів чи природного газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

"Будь-яка ціна, яка базується на так званому імпортному паритеті - Роттердам+", - якщо йдеться про і вугілля, і нафтопродукти, і газ, - це для мене абсолютно нормальна історія", - зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що така формула застосовується для всіх сировинних товарів, які країна імпортує.

"Якщо певної продукції сировинної на внутрішньому ринку виробляється менше, то в цьому випадку ціна встановлюється за імпортним паритетом і це абсолютно нормально", - наголосив економіст.

Нагадаємо, за формулою "Роттердам+" в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула "Амстердам+" для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу "Роттердам+" для бензину.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роттердам+
NEWS
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так