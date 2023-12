Формула-1 составила список спринтов на новый сезон: где пройдут короткие гонки

Формула-1 выбрала игра-при для проведения коротких гонок в субботу. Спринты будут на шести этапах из 23-х запланированных.

Первый заезд на 100 километров примет пятый гран-при грядущего сезона – китайский Шанхай (19-21 апреля). Далее спринт запланирован на Гран-при Майами (3-5 мая) и Гран-при Австрии (28-30 июня). Еще три коротких гонки снова состоятся в последних шести этапах чемпионата – США, Сан-Паулу, Катар.

В сезоне-2023 провели шесть спринтов. Четыре заезда выиграл чемпион Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Его партнер по команде Серхио Перес и гонщик "Макларена" Оскар Пиастри триумфовали по одному разу. За победу в спринте насчитывалось 8 очков.

Спринтерские гонки появились в Королеве автоспорта в 2021 году. Стартовая решетка спринта формируется по итогам специальной квалификации. На предстоящий сезон боссы F1 пообещали пересмотреть формат коротких заездов.

