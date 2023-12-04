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Итальянский автопроизводитель решил окончательно уйти из Формулы-1

Турин, Понедельник 04 декабря 2023 11:00
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Итальянский автопроизводитель решил окончательно уйти из Формулы-1 Фото: "Альфа Ромео" на финальном этапе 2023 года (twitter.com/alfaromeostake)
Автор: Антон Федорцив

В грядущем сезоне Королевских автогонок компания "Альфа Ромео" не будет участвовать ни в одном статусе. Последние пять лет итальянцы были титульным спонсором швейцарской конюшни "Заубер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Третий период пребывания бренда в F1 подошел к концу. Культовый автопроизводитель не нашел новых партнеров в пелотоне и попытается присоединиться к чемпионату мира по автогонкам на выносливость WEC.

"Мы начали изучать другие возможности и быстро нашли их. "Альфа Ромео" никогда не имела связей с миром ралли, а два других бренда группы Stellantis уже представлены в Формуле E. Так что наше внимание переключилось на гонки WEC", – рассказал гендиректор компании Жан-Филипп Импарато.

В настоящее время "Альфа Ромео" анализирует уровень необходимых инвестиций. Программа автопроизводителя в Формуле-1 была прибыльной. По словам функционера, итальянцы получили ориентировочно 20 евро на каждый вложенный один.

"Альфа Ромео" в Формуле-1

За всю историю Королевы автоспорта было три команды под названием "Альфа Ромео". Они выступали в чемпионате в 1950-1951, 1979-1985 и 2019-2023 гг.

За время очередной реинкарнации конюшни "Альфа Ромео" провела 104 гран-при. Лучшим результатом команды стало 4-е место Кими Райкконена на Гран-при Бразилии-2019. Тот же сезон был самым успешным для итало-швейцарской конюшни (57 очков).

В составе первой "Альфа Ромео" Хуан Мануэль Фанхио завоевал два из пяти чемпионских титулов (1950, 1951). Последний же подиум итальянцы завоевали на Гран-при Италии-1984. Тогда Риккардо Патрезе финишировал третьим.

К слову, ранее Мик Шумахер присоединился к "Альпин" на следующий сезон WEC.

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