Формула-1 пролонгувала контракт із трасою в Австралії

Мельбурнська траса продовжить приймати Гран-прі Австралії мінімум до 2035 року. Адміністрація "Альберт-Парку" підписала новий 10-річний контракт із босами Формули-1.

Австралійський етап міг змінити автодром. Інтерес до проведення гран-прі проявляв Сідней. Проте, Мельбурн залишиться у календарі, до якого потрапив ще перед сезоном-1996.

Раніше Гран-Прі Австралії приймала Аделаїда. На вулицях портового міста пілоти Королівських автоперегонів змагалися у 1985-1995 рр. Саме там трапився вирішальний інцидент сезону-1994, коли Міхаель Шумахер вибив з траси Деймона Хілла та вперше став чемпіоном світу.

Натомість Південна Африка націлилася на повернення у календар Ф-1. Гран-прі ПАР може поповнити графік перегонів у 2023 або 2024 році. Прийматиме гонку автодром "К'яламі".