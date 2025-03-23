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Формула-1: Пиастри выиграл Гран-при Китая, "Макларен" оформил юбилейный дубль

Фото: Оскар Пиастри (x.com/f1)
Автор: Андрей Костенко

Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Китая, стартовав с поула и лидируя почти всю гонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Для австралийца это третья победа в карьере и первая в сезоне. Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, принеся "Макларену" 50-й дубль в истории команды.

Во время гонки Пиастри уступил первую позицию только во время единственного пит-стопа. Норрис большую часть дистанции провел на второй позиции. После пит-стопа он временно оказался позади "Мерседеса" Джорджа Рассела, но быстро вернул себе второе место.

Впрочем, за несколько кругов до финиша "Макларен" едва не потерял дубль - у Норриса возникли проблемы с тормозами, и он начал терять темп. Последний круг британец преодолел очень осторожно, но сумел удержать позицию впереди своего соотечественника Расселла, который финишировал третьим.

Четвертым гонку завершил Макс Ферстаппен, который за четыре круга до финиша опередил Шарля Леклера. Пилот "Феррари" всю дистанцию провел с поврежденным передним крылом. Шестым стал Льюис Хэмилтон, который, в отличие от лидеров, провел два пит-стопа.

Неожиданно высокий результат показал Эстебан Окон из "Хаас" - он финишировал седьмым, сумев удержать позади "Мерседес" Кими Антонелли. Десятку лучших замкнули Алекс Албон и Оливер Берман. Таким образом, "Хаас" заработал первые очки в сезоне сразу двумя болидами.

Единственным, кто не добрался до финиша, стал Фернандо Алонсо - уже на старте гонки у него отказали тормоза.

Следующий этап - Гран-при Японии, который состоится через две недели.

Гран-при Китая, топ-10

  1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 1:30:55,026 (56 кругов)
  2. Ландо Норрис ("Макларен") +9,748
  3. Джордж Расселл ("Мерседес") +11,097
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +16,656
  5. Шарль Леклер ("Феррари") +23,211
  6. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +25,381
  7. Эстебан Окон ("Хаас") +49,969
  8. Кими Антонелли ("Мерседес") +53,748
  9. Алекс Албон ("Уильямс") +56,321
  10. Оливер Берман ("Хаас") +1:01,303

После двух этапов в общем зачете лидирует Норрис, который опережает Ферстаппена и Расселла. В Кубке конструкторов первым остается "Макларен", далее следуют "Мерседес" и "Ред Булл".

 

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Формула-1