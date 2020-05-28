Формула-1 скасувала першу за 35 років гонку в Нідерландах

Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Нідерландів у 2020 році. Причиною послужило небажання організаторів проводити змагання за порожніх трибун.

Про це повідомляється на сайті чемпіонату світу з автогонок класу Формула-1.

Спочатку етап повинен був відбутися з 1 по 3 травня, але через пандемію коронавірусної інфекції його відклали на невизначений термін. Всі квитки, куплені на гонку 2020 року, будуть дійсні в майбутньому сезоні. Нова дата Гран-прі Нідерландів стане відома в кінці року.

Це четверта скасована гонка в сезоні-2020 року, раніше було оголошено, що не відбудуться Гран-прі Австралії, Монако і Франції.

Змагання на нідерландському автодромі "Зандворт" повинні були повернутися в календар Формули 1 вперше за 35 років. Раніше етап в Нідерландах проводився з 1952 по 1985 рік.

Очікується, що чемпіонат світу Формули-1 у 2020 році розпочнеться 5 липня в Австрії. Потім планується, що Формула-1 відправиться до Великої Британії на трасу "Сільверстоун" або на німецький "Хоккенхаймринг".

Нагадаємо, перші гонки Формули-1 після відновлення пройдуть без глядачів.