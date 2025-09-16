Формула-1 2026: когда и где пройдут спринтерские гонки сезона
Формула-1 объявила календарь спринтов-2026. Болельщики увидят шесть гонок, в том числе дебюты в трех странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Формулы-1.
Сколько спринтов состоится в 2026 году
Как и в этом году, болельщики "королевы автоспорта" увидят шесть укороченных заездов. Несмотря на обновление технического регламента, количество спринтов останется неизменным.
Второй год подряд сезон спринтов будет открывать Китай. Далее эстафету подхватит этап в Майами, где короткая гонка состоится в третий раз подряд. Также в расписание возвращается Великобритания.
Новые страны в спринтерском календаре
Впервые в истории спринтерские гонки состоятся в Канаде, Нидерландах и Сингапуре.
Это станет важным шагом для популяризации Формулы-1 в регионах, которые традиционно собирают большое количество зрителей на трибунах.
Расписание спринтерских гонок Формулы-1 сезона-2026
- Китай - 14 марта (2 этап)
- Майами - 2 мая (6 этап)
- Канада - 23 мая (7 этап)
- Великобритания - 4 июля (11 этап)
- Нидерланды - 22 августа (14 этап)
- Сингапур - 10 октября (18 этап)
Как и раньше, квалификация спринта будет проходить в пятницу после первой практики, а сама гонка будет проходить в субботу перед квалификацией основного Гран-при.
Что ждет Формулу-1 дальше
Организаторы чемпионата уже рассматривают возможность расширения календаря спринтов в 2027 году. Это может стать существенным шагом для изменения структуры гоночных уикендов.
