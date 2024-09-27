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Ford представил внедорожник для поиска снежного человека: в чем ключевые "фишки" авто

Пятница 27 сентября 2024 15:02
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Ford представил внедорожник для поиска снежного человека: в чем ключевые "фишки" авто Фото: Ford представил внедорожник для поиска снежного человека (https://media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Ford разыграет в лотерею уникальный внедорожник Bronco Sasquatch Searcher. Автомобиль оборудован всем необходимым для поиска снежного человека: наружными шинами диаметром 35 дюймов, длинноходными амортизаторами, дополнительной светотехникой, а также парой стульев кемпинговых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ford.

Компания Ford предложила своим поклонникам отправиться на поиски снежного человека. Причем не пешком, а на специально подготовленном Bronco Sasquatch Searcher, который разыграют в лотерею среди прошедших тематический квест. Внедорожник получит все, что имеет стандартный Bronco Badlands Sasquatch: 17-дюймовые колеса, шины наружным диаметром 35 дюймов, длинноходные амортизаторы Bilstein и мосты Dana 44 AdvanTEK с электронными блокировками.

Ford представил внедорожник для поиска снежного человека: в чем ключевые &quot;фишки&quot; авто

Помимо прочего американское авто оснастили светодиодной балкой, дополнительными прожекторами, передней и задней камерами. Еще внедорожнику обещана памятная табличка на центральной консоли, особые накладки на пороги и износоустойчивая обивка сидений.

Ford представил внедорожник для поиска снежного человека: в чем ключевые &quot;фишки&quot; авто

Под капотом машины установлена бензиновая "турбочетверка" 2,3 EcoBoost, развивающая до 304 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента. Опционально для Bronco доступен 2,7-литровый V6, выдающий 335 сил и 563 Нм и работающий в паре с десятидиапазонным автоматом. Отмечается, что обычный Bronco Badlands с пакетом Sasquatch стоит от 57 тысяч долларов.

Ford представил внедорожник для поиска снежного человека: в чем ключевые &quot;фишки&quot; авто

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