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ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів до кінця року

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада плану скасувати штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів до кінця 2022 року. Законопроект буде поданий до кінця дня 26 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Руслана Стафанчука після наради з лідерами фракцій.

За його словами відповідний законопроект запропонував голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сьогодні до кінця дня буде поданий відповідний законопроект, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО за умови, що вони встановлять", - сказав він.

Відзначимо, під Верховною радою другий день продовжується акція ФОПів з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати.

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

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Верховна рада