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Для ФОПов готовят новые правила уплаты налогов: что изменится и когда

16:55 13.08.2026 Чт
2 мин
В Украине планируют изменить единый налог для части ФОПов – ставка может вырасти до 10%
aimg Юрий Дощатов aimg Анастасия Мацепа
Фото: для ФОПов готовят изменения (Getty Images)

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой готовит изменения в систему единого налога для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственные документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

В частности, для внесения в Верховную Раду готовятся изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие введение дифференцированных ставок единого налога до 10% для плательщиков третьей группы, предоставляющих услуги.

При этом отдельные виды деятельности могут быть переведены из второй в третью группу плательщиков единого налога. Каких именно видов деятельности это будет касаться, пока неизвестно.

Кроме того, Украина планирует "постепенно распространить обязательную регистрацию плательщиками НДС" для ФОПов, чей оборот превышает 4 млн грн (эквивалент 85 тысяч евро), как предусмотрено законодательством ЕС. Эта норма должна быть принята в начале 2027 года, а вступить в силу – с 1 января 2028 года.

При этом для ФОПов, зарегистрированных плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), Минфин предлагает упростить администрирование налога: разрешить квартальную отчетность вместо ежемесячной и внедрить предварительное заполнение отдельных показателей декларации.

Все изменения планируется провести в рамках выполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом по предоставлению кредита на 90 млрд евро.

Напомним, ранее МВФ согласовал перенос сроков введения НДС для физлиц-предпринимателей на один год. Введение НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения является одним из обязательств Украины перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Первоначально предполагалось, что соответствующий закон вступит в силу с января 2027 года.

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