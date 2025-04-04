ФЛП в 2025 году: какие налоги теперь платим и кого ждут проверки

С начала 2025 года правила уплаты налогов для ФЛП были изменены. В частности, все предприниматели должны платить военный сбор, а ЕСВ снова стал обязательным.
О главных правилах уплаты налогов в 2025 году и важных сроках - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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В 2025 году для физических лиц-предпринимателей в Украине произошли значительные изменения в налоговом законодательстве. Среди них - восстановление обязательных налоговых платежей и введение военного сбора. Это требует от предпринимателей большего внимания к своим налоговым обязательствам и своевременного выполнения требований государства.
С 2025 года физические лица-предприниматели должны снова платить ЕСВ в размере минимум 1 760 грн в месяц. Это обязательный платеж, который был временно отменен во время введения военного положения, но снова возвращен из-за восстановления экономической стабильности. Первая уплата ЕСВ в 2025 году должна быть осуществлена по итогам первого квартала не позднее 20 апреля.
Право не платить ЕСВ за себя сохранено для некоторых категорий предпринимателей, в частности:
Для предпринимателей вводится военный сбор в размере 1% для ФЛП III группы и 10% от минимальной заработной платы (8 000 грн) для ФЛП I, II и IV групп. Это нововведение было введено, чтобы увеличить поступления в госбюджет.
ФЛП - плательщики единого налога I, II и IV групп уплачивают военный сбор авансовым взносом до 20 числа каждого месяца. Его можно уплатить за весь квартал или год, но не позднее, чем до конца текущего отчетного года.
ФЛП - плательщики единого налога III группы уплачивают военный сбор ежеквартально в течение 10 дней после предельного срока представления налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя.
Все предприниматели должны подавать отчетность за единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор ежемесячно. Это касается всех ФЛП, независимо от группы налогообложения.
Одним из важнейших аспектов налоговых изменений для ФЛП в 2025 году является восстановление внеплановых налоговых проверок. Это серьезный сигнал для предпринимателей, которые привыкли к временному мораторию на проверки.
Внеплановая проверка - это не плановая проверка, которую налоговые органы проводят без предварительного уведомления. Согласно приказу Министерства финансов Украины от 02.06.2015 №524, проверки могут инициироваться в отношении бизнесов, имеющих высокую степень риска, среднюю степень риска или незначительную степень риска.
В Украине мораторий на документальные проверки для ФЛП, которые находятся на I и II группах единого налога, продлился до 1 декабря 2024 года. С этого времени проверки могут быть проведены для этих групп, если:
Получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютной и налоговой деятельности, законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов; финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения; другого законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляют контролирующие органы.
Если налогоплательщик не подал в установленный срок налоговую декларацию, расчеты, отчетность для контроля трансфертного ценообразования, если это предусмотрено законом.
Представление налогоплательщиком уточняющего расчета за период, который уже проверялся контролирующим органом, может стать основанием для повторной проверки.
Выявлены недостоверные данные в представленной налоговой декларации.
Если налогоплательщик подает возра жения к акту проверки или жалобу на налоговое уведомление-решение. Если в жалобе или возражениях указаны обстоятельства, которые не были исследованы во время проверки, и их объективное рассмотрение невозможно без дополнительного анализа, то возможна новая проверка.
Таким образом, чтобы не попасть под внеплановую проверку налоговой необходимо своевременно и в полной мере платить налоги, подавать всю определенную законом отчетность, правильно и правдиво ее заполнять.
Напомним, что в конце марта правительство сообщило МВФ о намерениях изменить упрощенную систему налогообложения во избежание злоупотреблений и повысить ставки налога на доходы граждан. С 2027 года у правительства планируют ограничить возможность возвращения на упрощенную систему, когда до этого бизнес уже пользовался общей системой налогообложения.
При подготовке использовали следующие материалы Государственной налоговой службы: Правила уплаты ЕСВ в 2025 году, Основания для проведения документальных внеплановых проверок, Военный сбор: особенности уплаты для ФЛП - плательщиков единого налога.