ФЛП в 2025 году: какие налоги теперь платим и кого ждут проверки

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Налоговые изменения для ФЛП в 2025 году

В 2025 году для физических лиц-предпринимателей в Украине произошли значительные изменения в налоговом законодательстве. Среди них - восстановление обязательных налоговых платежей и введение военного сбора. Это требует от предпринимателей большего внимания к своим налоговым обязательствам и своевременного выполнения требований государства.

С 2025 года физические лица-предприниматели должны снова платить ЕСВ в размере минимум 1 760 грн в месяц. Это обязательный платеж, который был временно отменен во время введения военного положения, но снова возвращен из-за восстановления экономической стабильности. Первая уплата ЕСВ в 2025 году должна быть осуществлена по итогам первого квартала не позднее 20 апреля.

Право не платить ЕСВ за себя сохранено для некоторых категорий предпринимателей, в частности:

ФЛП, которые являются пенсионерами;

ФЛП, имеющих основное место работы, если работодатель платит за них ЕСВ в размере не меньше минимального страхового взноса (1 760 грн);

ФЛП с инвалидностью и получают соответствующую пенсию или социальную помощь;

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях в соответствии с законом о сборе и учете ЕСВ.

Для предпринимателей вводится военный сбор в размере 1% для ФЛП III группы и 10% от минимальной заработной платы (8 000 грн) для ФЛП I, II и IV групп. Это нововведение было введено, чтобы увеличить поступления в госбюджет.

ФЛП - плательщики единого налога I, II и IV групп уплачивают военный сбор авансовым взносом до 20 числа каждого месяца. Его можно уплатить за весь квартал или год, но не позднее, чем до конца текущего отчетного года.

ФЛП - плательщики единого налога III группы уплачивают военный сбор ежеквартально в течение 10 дней после предельного срока представления налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя.

Фото: Возобновление внеплановых проверок для ФЛП в Украине (Getty Images)

Все предприниматели должны подавать отчетность за единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор ежемесячно. Это касается всех ФЛП, независимо от группы налогообложения.

Возобновление внеплановых налоговых проверок

Одним из важнейших аспектов налоговых изменений для ФЛП в 2025 году является восстановление внеплановых налоговых проверок. Это серьезный сигнал для предпринимателей, которые привыкли к временному мораторию на проверки.

Внеплановая проверка - это не плановая проверка, которую налоговые органы проводят без предварительного уведомления. Согласно приказу Министерства финансов Украины от 02.06.2015 №524, проверки могут инициироваться в отношении бизнесов, имеющих высокую степень риска, среднюю степень риска или незначительную степень риска.

В Украине мораторий на документальные проверки для ФЛП, которые находятся на I и II группах единого налога, продлился до 1 декабря 2024 года. С этого времени проверки могут быть проведены для этих групп, если:

Получена налоговая информация , свидетельствующая о нарушении валютной и налоговой деятельности, законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов; финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения; другого законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляют контролирующие органы.

Если налогоплательщик не подал в установленный срок налоговую декларацию , расчеты, отчетность для контроля трансфертного ценообразования, если это предусмотрено законом.

Представление налогоплательщиком уточняющего расчета за период, который уже проверялся контролирующим органом, может стать основанием для повторной проверки.

Выявлены недостоверные данные в представленной налоговой декларации.

Если налогоплательщик подает возра жения к акту проверки или жалобу на налоговое уведомление-решение. Если в жалобе или возражениях указаны обстоятельства, которые не были исследованы во время проверки, и их объективное рассмотрение невозможно без дополнительного анализа, то возможна новая проверка.

Таким образом, чтобы не попасть под внеплановую проверку налоговой необходимо своевременно и в полной мере платить налоги, подавать всю определенную законом отчетность, правильно и правдиво ее заполнять.