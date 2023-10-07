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ФОПам с октября грозят крупные штрафы: кого это коснется

Фото: с октября в Украине вернули еще один вид штрафов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С первого октября в Украину вернулись штрафы за торговлю без кассовых аппаратов.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское Радио".

"Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", - подчеркнул Гетманцев.

Кого будут касаться проверки

Проверки касаются определенных групп предпринимателей, которые, в частности, реализуют:

  • спиртные напитки;
  • табачные изделия;
  • топливо;
  • электроэнергию.

Кроме того, под плановые проверки подпадают банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес.

"На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", - предупредил народный депутат.

Какой размер штрафа придется оплатить

Если налоговые органы установят, что перечисленные категории не проводят расчетные операции через кассовые аппараты, к ним применят финансовые санкции - размер штрафа напрямую зависит от суммы, прошедшей мимо кассы.

  • Штраф за первую не проведенную через кассовый аппарат операцию - 100% от суммы чека;
  • штраф за вторую и последующие операции составит 150% суммы чека.

Однако штрафы за работу без кассовых аппаратов не будут применяться к бизнесу на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.

Использование кассовых аппаратов обязательно для ФОП II, III и IV групп упрощенной системы налогообложения и на общей системе налогообложения. Вне зависимости от вида деятельности и объема доходов.

Закон о кассовых аппаратах был принят "в целях детенизации расчетов" - чтобы вывести из "тени" расчеты за товары и услуги.

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