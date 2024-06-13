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На фоне войны в Украине Литва решила призывать юношей в армию сразу после школы

Иллюстративное фото: Литва решила мобилизовать юношей сразу после школы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Литовский парламент поддержал пакет законов о реформе военной службы в стране. Теперь молодые люди обязаны будут проходить военную службу сразу после окончания школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Также в новой реформе указано, что молодые люди должны будут проходить медицинское освидетельствование в возрасте 17 лет. Законопроект был поддержан 85 голосами "за", 3 – "против" и 14 – "воздержались".

Ранее министерство национальной обороны Литвы подготовило предложение, предусматривавшее альтернативные варианты службы для студентов высших учебных заведений. Однако эта идея вызвала решительное сопротивление со стороны образовательного сообщества и некоторых молодежных организаций Литвы.

В новом законопроекте отказались от идеи включения нынешних студентов в призывные списки и решили призывать молодых людей сразу после окончания учебы. Они получат сообщение о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию.

После призыва молодые люди не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат военную службу.

Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа призыва вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будет призван в армию из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения.

"Мы усвоили урок, что принцип универсальной обороны должен начинаться с расширения наших вооруженных сил и перехода к всеобщей воинской повинности. Уроки Украины четко показывают нам, что вся страна должна бороться против гораздо большего противника, иначе невозможно устоять. Я рад, что на рассмотрение Сейма была внесена действительно сбалансированная реформа", - заявил депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Великобритания рассматривает варианты возвращения в систему всеобщего военного долга для молодежи.

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