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На тлі загрози з боку Росії. Литва випробувала нову протитанкову зброю

Автор: Сергій Пишкін

З 14-18 січня Литва проводила випробування нової протитанкової системи "Spike". Її застосовують для знищення цілі на далекій дистанції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки голови Міністерства оборони Арвідаса Анушаускаса.

"Збройні сили Литви дотримуються принципу, згідно з яким у разі потреби для захисту нашої країни (Литва -ред.) буде використано всю наявну зброю, яка має бути випробувана та підготовлена ​​до застосування", - відзначив Анушаускас.

Протитанкові комплекси були встановлені на нещодавно придбані бойові машини піхоти "Vilkas". Ці ракети є одним із трьох типів іншого озброєння, яке дозволено встановляти на вищезгаданий транспорт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російська військова техніка, яка була направлена на навчання до Білорусі - була помічена за 200 кілометрів від Києва.

Також, раніше в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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