На тлі вбивств у Бучі США прискорено готує нові санкції проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс під час виступу заявив, що США робить все, щоб зібрати інформацію і пролити світло на масові злочини проти мирних українців. Він також зазначив, що США мають намір посилювати тиск на Кремль до тих пір, поки не схлине рівень жорстокості та поки не припиняться подібні звірства.

"Тому я підозрюю, що дуже скоро ви побачите заяву про новий пакет санкцій", — додав Прайс.