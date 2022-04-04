На фоне убийств в Буче США ускоренно готовит новые санкции против России

США намерены в ближайшее время ввести новый пакет санкций против России. Катализатором санкций послужила публикация массовых убийств мирного населения в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время выступления заявил, что США делает все, чтобы собрать информацию и пролить свет на массовые преступления против мирных украинцев. Он также отметил, что США намерены усиливать давление на Кремль до тех пор, пока не схлынет уровень жестокости и пока не прекратятся подобные зверства.

"Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите заявление о новом пакете санкций", — добавил Прайс.