На тлі карантину в Україні за тиждень не було жодного випадку грипу

На тлі карантину в Україні за минулий тиждень не зафіксували жодного випадку грипу. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України.

Повідомляється, що за минулий тиждень на ГРВІ захворіло 75 403 людини, з них 39,3% - діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 197,2 на 100 000 населення, що на 58,6% менше епідемічного порогу по Україні.

"В країні не зафіксовано циркуляції вірусів грипу. За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки в результаті грипу", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку епідемічного сезону від ускладнень померла 71 людина, що підтверджено методом ПЛР. Жоден померлий не мав щеплення проти грипу. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 027 осіб.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що в Україні від грипу помер чоловік.

Відзначимо, до цього глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що число жертв коронавірусу, порівняно зі свинячим грипом вже перевищило в десять разів.