На тлі епідемії ростуть рейтинги всієї діючої влади, - соціолог

На матеріалах місцевих досліджень ми бачимо, що на тлі епідемії ростуть рейтинги чинної влади, в першу чергу міських голів. Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що це видно і в масштабах всієї України стосовно центральної влади.

"Ми ж розуміємо, що тільки влада може боротися з пандемією. Жоден опозиційний політик або альтернативний кандидат не може забезпечити захист пересічному українцеві, а влада - може. Тому, боячись за власне здоров'я та здоров'я своїх близьких, українець шукає захисту і знаходить цей захист у тих, хто бореться з епідемією", - заявив він.

Антипович зазначив, що президент Володимир Зеленський часто випускає відеозвернення, постійно присутній в медіа, і рівень підтримки "Слуги народу" виріс.

Нагадаємо, в квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%. У порівнянні з попередніми опитуваннями ставлення до Зеленському погіршилось.