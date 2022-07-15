Фонду Ахметова виповнилося 17 років: результати роботи

Вже 17 років Фонд Ріната Ахметова надає допомогу та підтримку тим, хто її потребує найбільше. Наразі фонд є наймасштабнішою приватною гуманітарною ініціативою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Для мене благодійність - це насамперед вміння почути чужий біль. Це вміння розділити чужий біль. Це відкритість і, звичайно, націленість на результат. Мій благодійний Фонд та усі бізнеси зараз зосереджені на одному - допомагати людям вижити. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити", - зазначає засновник фонду Рінат Ахметов.

За 17 років роботи допомога та інформаційна підтримка від фонду охопили майже 25 млн людей - більше, ніж кожен другий мешканець України.

За 17 років роботи Фонд допоміг вижити понад 11 млн людей. Зокрема, Фонд Ахметова приділяє значну увагу протидію сирітства та підтримці дітей:

за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" за 17 років підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей;

понад 10 тисяч дітей було всиновлено українцями завдяки проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!".

Понад 30 проектів у сфері охорони здоров'я стали особливо масштабними та по-справжньому національними, зокрема:

проект "Боротьба з COVID-19 в Україні" Фонду Ріната Ахметова допоміг вижити 1,9 млн людей. На таку допомогу було витрачено понад 0,5 млрд гривень;

проєкт "Рінат Ахметов - Порятунок Життів. 200 швидких для України" допоміг понад 1,9 млн людей;

у рамках проектів "Рак виліковний" та "Зупинимо туберкульоз в Україні" понад 500 тисяч громадян України пройшли обстеження на обладнанні від фонду.

Від початку війни психологічну допомогу від фонду отримали 88 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".

Музей "Голоси мирних"‎ фонду збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни, починаючи з 2014 року. Архівмузею налічує вже 25 тисяч історій з перших вуст.