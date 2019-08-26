Фондовий ринок Азії різко впав на екскалації торговельної війни США і Китаю

Фондові біржі Азії відреагували різким падінням на посилення торгової війни між Сполученими Штатами Америки (США) і Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ключовий індекс Nikkei, який відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, впав на 500 пунктів (на 2,5% в порівнянні з показниками минулої п'ятниці) - до позначки 20238,28. Індекс Topix знизився на 30,17 пункту, або на 2,01% - до позначки 1472,08.

Різким падінням відкрилися торги на Гонконгській фондовій біржі - основний індекс Hang Seng після впав на 3,12% - до 25362,87 пункта. Також на ескалацію торгової війни з США відреагували китайські біржі, де основні індекси майданчиків Шанхая і Шеньчженя до кінця ранкової торговельної сесії опинилися в негативній зоні.

Нагадаємо, на початку серпня на тлі торгової війни з Китаєм в США стався обвал на ринку акцій. Зокрема, індекс S & P500, в який входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотки, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, Nasdaq - на 3,5 відсотка.

До цього президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн після того, як китайський Народний банк вирішив опустити курс до мінімуму за десятиліття.

