Фондовый рынок США продолжает падать из-за торговых войн Трампа, - Bloomberg

Как отмечает издание, индекс Nasdaq 100 упал на 3,8% впервые с 2022 года.

Индекс S&P 500 опустился на 2,6 %, приближаясь к коррекции. Индекс находится на пути к закрытию ниже 200-дневной скользящей средней впервые с ноября 2023 года, прервав серию из 336 сессий выше долгосрочной линии поддержки.

Падение на 5% с максимума всего за девять сессий стало самым стремительным падением такого масштаба с февраля 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Это уже отразилось на состоянии самых богатых людей мира - они потеряли миллиарды за считанные недели.

Криптовалюта также рухнула следом - за последний месяц биткоин упал почти на 20%.

Уолл-стрит находится в напряжении, потому что Трамп предупредил, что американцы могут почувствовать "небольшое беспокойство" от торговых войн с Канадой, Мексикой и Китаем.

Стратеги и экономисты с Уолл-стрит также повышают свои прогнозы относительно экономического спада в США. И это настраивает фондовый рынок США на то, что может быть длительным периодом турбулентности.

"Плохие вещи происходят ниже 200-дневной скользящей средней. Если в течение двух дней подряд произойдет закрытие ниже этой отметки, это будет сигналом к смене восходящего тренда в S&P 500", - отметил Эндрю Трешер, технический аналитик и портфельный менеджер Financial Enhancement Group.

Турбулентность в понедельник, 10 марта, была широкомасштабной. Крупнейшие технологические компании в S&P 500 упали на 4,6%. Акции Tesla Inc. упали на 13%, что стало худшим днем с 2020 года. Акции убыточных технологических компаний находились в свободном падении, тогда как корзина наиболее "коротких" акций Goldman Sacsh Group Inc. упала на 4,7%.