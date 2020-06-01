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З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили половину, - міністр фінансів

Новини » Економіка     01.06.2020 - 09:38
З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили половину, - міністр фінансів
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В умовах швидкого проведення закупівель можливі зловживання

Зі створеного для боротьби з коронавірусом фонду витратили майже половину. Наразі прийнято рішень на 27 млрд гривень.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Марченко розповів, що у Міжнародоного валютного фонду (МВФ) є питання до витрачених на боротьбу з коронавірусом коштів. Сам міністр вважає, що в умовах швидкого проведення закупівель можливі зловживання.

"З 65 млрд гривень на сьогодні прийнято рішень на 27 млрд на безповоротній підставі. На поворотній - приблизно 1,3 млрд гривень", - розповів він.

Марченко зазначив, що МВФ хотів, щоб аудит провела чотири найбільші в світі компанії, що надають аудиторські та консалтингові послуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, але у Мінфіні запропонували Держаудитслужбу. Зазначимо, що це відомство підпорядковується уряду.

"Ми вже зробили кілька кроків для того, щоб показати прозорість. За ініціативою Мінфіну прийняли постанову Кабміну, яка розкриває бенефіціарних власників по закупівлях фонду під COVID-19. Думаю, ми і далі будемо впроваджувати такого роду елементи", - додав він.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, на що направляються гроші з фонду боротьби з COVID-19.

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Автор: Ростислав Шаправський

Теги Новини України КоронавірусМВФ
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