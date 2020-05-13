Шмигаль розповів, на що витрачаються гроші з фонду боротьби з COVID-19

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Більша частина коштів з фонду пішла на додаткове фінансування пенсійного фонду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній раді розповів, на що витрачаються кошти з фонду боротьби з COVID-19, який склав 65 млрд. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Основні напрями підтримки:

29,7 млрд цього року додатково виділено пенсійному фонду , яка дали можливість провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 гривень пенсіонерам та 500 гривень людям, що старші 80 років;

, яка дали можливість провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 гривень пенсіонерам та 500 гривень людям, що старші 80 років; 6 млрд грн отримали фонди, які будуть допомагати безробітним , зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці;

, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці; 1,6 млрд спрямовані для допомоги на дітей , батьки-підприємці яких втратили дохід;

, батьки-підприємці яких втратили дохід; на 2 млрд грн були профінансовані медичні закупівлі для лікарень ;

; 3,1 млрд грн були виділені МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

Нагадаємо, Мінфін опублікував дані щодо бюджетних видатків на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів із боротьби з коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало, що зміни до державного бюджету на 2020 рік передбачають створення Фонду боротьби з поширенням COVID-19 на загальну суму 64,7 млрд грн.