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Фонд Techiia Foundation передав бійцям велику партію військового спорядження

Фото: Фонд Techiia Foundation передав бійцям велику партію військового спорядження (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Громадська організація Techiia Foundation, яка наразі займається допомогою українським захисникам, придбала та передала велику партію спеціалізованого військового спорядження у вигляді 350 рацій та 150 тепловізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтера Олександра Карпюка у Facebook.

За його словами, сумарна вартість партії сягала близько двох мільйонів доларів, проте керівник фундації Олег Крот одразу оплатив необхідну продукцію.

"Допи у вигляді коліматорів з функцією нічного бачення та кронштейни. Сотня приладів нічного бачення PVS-14 та PVS-31 3 ЕОП зайшли в Україну та були роздані за підрозділами…. Зараз тилами противника ходять люди, які вночі бачать дуже, дуже добре. І роблять комусь дуже, дуже погано", - зазначив він.

Волонтер подякував Кроту за оперативну допомогу та відзначив, що питання військової оптики стояло гостро з перших днів війни.

Своєю чергою, допомогу від Techiia Foundation отримали також Харківщина та Дніпропетровщина. Зокрема, до Харківської області днями раніше прибули 500 бронежилетів та 500 касок.

"Не варто зайвий раз нагадувати, наскільки захисне спорядження сьогодні необхідне як на передовій оборони, так і службам міст, які працюють під обстрілами", - підкреслив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який також подякував фонду за допомогу.

Дніпропетровська область отримала партію генераторів, касок та бронежилетів, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дякую Techiia Foundation та її керівнику Олегу Кроту. Разом ми сила! Продовжуємо працювати на перемогу", - додав Резніченко.

Нагадаємо, раніше ГО Techiia Foundation надіслала чергову партію необхідної допомоги прикордонникам.

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