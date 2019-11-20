Фонд соцстрахування призупинив виплату лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування України (ФССУ) припинив перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ФССУ Twitter.

Як повідомляється, виплати були припинені з сьогоднішнього дня.

"20.11.2019 Фондом социальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що фінансування тимчасово не проводиться у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом і буде відновлено після внесення змін до бюджету Фонду соцстрахування на 2019 рік.

На сьогодні в ФССУ подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування.

Крім того, в жовтні 2017 року комітет парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Міністерству соціальної політики провести аудиторську перевірку Фонду соціального страхування.