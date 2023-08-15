Фонд Сороса сократит присутствие в странах ЕС, но сохранит финансирование Украины

Это решение означает, что фонд Сороса откажется от работы, связанной с внутренними европейскими делами, и сосредоточится на регионе в контексте более крупных глобальных проблем, говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам.

Организация, которая направляет примерно 1,5 млрд долларов в год по всему миру, также продолжит финансировать программы в Европе, включая Украину, Молдову, Кыргызстан и Западные Балканы, через национальные фонды, заявил представитель Фондов "Открытое общество".

"В конечном счете, новое утвержденное стратегическое направление предусматривает вывод и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском Союзе, перенос нашего внимания и выделение ресурсов на другие части мира", - говорится в электронном письме.

В июне фонд объявил, что 93-летний финансист Сорос передаст свой грантовый фонд в размере 25 млрд долларов своему сыну Алексу, а в июле обнародовал планы по сокращению 40% своего глобального персонала в результате стратегического изменения.

Джордж Сорос, венгерский еврей, эмигрировавший после Второй мировой войны, создал состояние в Соединенных Штатах и долгое время поддерживал группы, продвигающие либеральные, демократические ценности и ценности открытых границ в Восточной Европе. Известно, что он заработал более 1 млрд долларов на ставке 1992 года против британского фунта.

Работа Фонда Сороса в Украине

В Украине частью сети фондов "Открытое общество" является фонд "Відродження".

В 1984 году Сорос основал свой благотворительный фонд в Будапеште. После этого Сорос открыл еще несколько фондов в странах бывшего "соцлагеря", чтобы способствовать их переходу к демократии, что приведет к созданию целой сети. Еще до падения Берлинской стены, в Польше и России открываются отдельные фонды, а в 1990 году учреждается фонд в Украине. Сейчас фонды Сороса работают более чем в 120 странах.