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Фонд уряду Росії заявив про інвестування в Telegram

Автор: Дмитро Левицький

Російський урядовий фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив про інвестування в месенджер Telegram. Разом з РФПІ інвестицію зробив арабський фонд Mubadala Investment Company.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

"Фонд брав участь в інвестиції в Telegram спільно з Mubadala Investment Company", - розповів представник російського фонду.

Яку саме суму РФПІ інвестував в Telegram, представник російського урядового фонду не розповів. Водночас засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що компанії вдалося залучити від продажу бондів понад 1 млрд доларів.

"Ще одна гарна новина - я радий, що Telegram зібрав понад 1 млрд доларів, продавши облігації деяким з найбільших і найбільш обізнаних інвесторів з усього світу. Це дозволить Telegram продовжити глобальне зростання, зберігаючи при цьому свої цінності і незалежність", - написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

Однак він не уточнив, хто саме інвестував в Telegram.

Нагадаємо, минулого тижня в роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Разом з месенджером з перебоями працював і сайт Wikipedia.

Наприкінці минулого року Дуров зробив важливу заяву про Telegram. Він розповів, що втомився платити зі своєї кишені, тому на Telegram чекають зміни.

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Новини України TelegramфондРосійська ФедераціяІнвестиції
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