ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Порошенка з волонтерами передав на фронт 18 нових пікапів

Новость на русском →
Субота 30 квітня 2022 11:10
Фонд Порошенка з волонтерами передав на фронт 18 нових пікапів Фото: Фонд Порошенка з волонтерами передав на фронт 18 нових пікапів (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Десантникам на фронт передали партію нових пікапів, підготовлених для бойових умов. Автівки були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Дві автівки вже на передовій, ще 16 відбули на службу десантно-штурмовим військам.

"Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що це лише початок програми.

"Для нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня", - додав політик.

Фонд Порошенка з волонтерами передав на фронт 18 нових пікапів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни