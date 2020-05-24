Фонд Порошенка зібрав 25 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих груп

Благодійний фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа громад" зібрали за добу рекордних 6,5 тисяч продуктових наборів, загалом же зусиллями фонду зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності", передає РБК-Україна.

"Ці два місяці як для всього світу, так і для України стали випробуванням. І поки влада думала, як забезпечити в країні карантин, а тепер – як з нього вийти, "Справа Громад", "Європейська солідарність" та Фонд Порошенка разом не мріяли, а діяли. І я вдячна кожному активісту, кожному волонтеру, який доєднався. Сьогодні ми збираємо завершальну партію. Всього 25 тисяч сімей отримали допомогу від "Європейської солідарності". Разом ми – сила. І обов’язково ми переможемо, тому що ми разом і ми підтримуємо один одного", - сказала Марина Порошенко.

Як зазначають в політсилі, коробки збирали активісти з усієї України.

"Вітання з нашого останнього конвеєра, який сьогодні закриє всі заявки, що надійшли на наш сайт, присвячений протидії коронавірусу. Там відправка, тут стоять ящики, тут іх пакують, тут складають в коробки. І сьогодні у нас дуже особливий день, тому що до нас доєдналися люди з усієї України, передусім благодійники і члени "Справи Громад", які працювали в своїх регіонах. Це середовище "мега своїх" людей, які творили, зберігали українську державу і від того ще не втомилися, а отримали натхнення і насолоду", - додала нардеп Софія Федина.

На коробках з продуктовими наборами учасники акції залишають побажання для людей, які отримають цю допомогу.

"Хочу наголосити, що ті волонтери, які сьогодні тут - абсолютна більшість у 2014-му році так само не залишились байдужими. Так само об‘єднались і стали на захист України. Сьогодні всі ці зусилля спрямовані на допомогу нужденним. Дуже важливо, що українці відгукнулися на цю допомогу. Я сьогодні хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї акції. Більше половини коштів – це не кошти родини Порошенків або Фонду Порошенка. Це ваші кошти. Те, що грошима проголосували за цю програму, означає, що цій команді довіряють", - наголошує політсили, п’ятий президент Петро Порошенко.

За словами Порошенка, якщо коронавірус продовжиться далі, й економічні наслідки коронавірусу вкупі з медичними будуть завдавати проблем - команда волонтерів продовжить роботу.

Нагадаємо, з початку епідемії коронавірусу Фонд Порошенка та компанія Roshen закупили для українських медиків 130 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч окулярів, а також десятки тисяч масок, рукавичок, комплекти реанімаційного обладнання, 10 портативних рентген-апаратів.

Окрім того, коштом фонду були відремонтовані 37 апаратів ШВЛ. Roshen також закупила 25 тисяч продуктових наборів для людей похилого віку.

Як писало РБК-Україна, за словами Петра Порошенка, найближчим часом в Україну надійде партія високоякісних тестів на антитіла до коронавірусу виробництва швейцарської компанії Ла Рош.