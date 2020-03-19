Фонд Порошенка профінансував відновлення апаратів ШВЛ у київській лікарні

"Благодійний Фонд Порошенка" відгукнувся на звернення директора КП "Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги" Олександра Ткаченка та профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень, перші два апарати надійдуть в лікарню вже 19 березня. Про це повідомили працівники лікарні, передає РБК-Україна.

У повідомленні лікарів ідеться про те, що захворювання людей на коронавірус часто супроводжується гострою дихальною недостатністю, тому їх наявність вкрай важлива.

Окрім того, медики прогнозують, що вірогідність надходження хворих на COVID 19 найближчими днями вкрай висока. У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до фонду Петра Порошенка із проханням про цільову благодійну допомогу, аби підготувати інтенсивну терапію хворих.

Своєю чергою, у фонді зазначили, що додатково закупили комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що минулого тижня в столиці зроблено 230 експрес-тестів на коронавірус.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Зокрема, померла 71-річна мешканка Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі. Всього в Україні зареєстровано 16 випадків інфікування.

Станом на 19 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в Чернівецькій області.