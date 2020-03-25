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Фонд Порошенка передав одеській лікарні реанімаційне обладнання, - Гончаренко

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 20:06
Фонд Порошенка передав одеській лікарні реанімаційне обладнання, - Гончаренко
Ілюстративне фото (прес-служба)

Гончаренко вважає, що уряд провалив підготовку до епідемії

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко передав комплект реанімаційного обладнання, придбаного Фондом Порошенка, в Одеську обласну клінічну лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Потреба в такому обладнанні є завжди і сьогодні це особливо актуально. Це ларингоскопи, пульсоксиметри, відсмоктувач хірургічний і шприцевий насос. Все це обов’язково знадобиться при роботі з хворими на коронавірус. Це обладнання багаторазового використання і знадобиться нам після епідемії. Нам не вистачає зараз всього – засобів індивідуального захисту, медикаментів, апаратів штучної вентиляції легень. Зараз нам виділили кошти, але купити щось зараз дуже складно. Ми над цим працюємо. Все це потрібно для нашої роботи і для порятунку людей", - сказав головний лікар Юрій Гульченко.

Своєю чергою, Гончаренко наголосив, що уряд провалив підготовку до епідемії.

"Влада абсолютно не готова до епідемії і повністю проспала перші місяці, коли епідемія почала крокувати по світу. В січні можна було ще багато чого зробити. Але ані в січні, ані в лютому нічого зроблено не було. Сьогодні не забезпечені наші лікарі необхідним обладнанням і засобами захисту. Сьогодні повторюється 2014 рік, коли люди хто скільки міг збирали на армію, сьогодні так люди, бізнес, небайдужі громадяни збирають все можливе для того, щоб відбудувати охорону здоров’я і щоб вона змогла впоратися з тим викликом, який кидає нам пандемія коронавірусу", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, 24 брехня Фонд Порошенка передав партію реанімаційного медичного обладнання у Львівський обласний госпіталь та міську клінічну лікарню N21 у Дніпрі. Фонд профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень на прохання Київськоі міськоі клінічноі лікарні швидкої допомоги.

За словами Марини Порошенко, зараз поставки нового медичного обладнання дуже ускладнені, оскільки коронавірус охопив практично всі країни світу і попит на медапаратуру дуже високий. Найближчими днями ще кілька партій обладнання від Фонду Порошенка надійдуть в медичні установи.

Порошенко вимагає відмовитись від створення Консультативної ради з ОРДЛО Фонд Порошенка профінансував відновлення апаратів ШВЛ у київській лікарні
Новини України Порошенко ПетроОлексій Гончаренко
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