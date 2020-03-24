Фонд Порошенка передав у львівський госпіталь реанімаційне медичне обладнання

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

В партії наголошують, що сьогодні дуже важливо, щоб все суспільство об’єдналося в боротьбі з коронавірусом

"Благодійний фонд Порошенко" передав партію реанімаційного обладнання та медичної апаратури у Львівський обласний госпіталь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Петра Порошенка. У переліку, зокрема, аспіратори, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцові помпи, ларингоскопи та інше обладнання, яке було придбане на запит медиків і необхідне при лікуванні пацієнтів з ускладненнями коронавірсної хвороби.

За словами заступника генерального директора госпіталю Романа Середича, медзаклад є установою першої лінії. Тобто у разі, коли спеціалізована інфекційна лікарня Львова не буде справлятися через сплеск захворюваності, пацієнтів будуть розміщувати в госпіталі, тож обладнання для діагностики та інтенсивної терапії вкрай необхідне.

"Хочу подякувати нашим друзям, можна сказати, тому що ми вже пліч-о-пліч зустрічаємо виклик не вперше. Зараз, на жаль, людство і зокрема наша Львівщина стикається з проблемою хворих на коронавірусну інфекцію. Дякуючи волонтерам, депутатам ми отримуємо найнеобхідніше. Все, що привезли сьогодні, це дуже добре обладнання для надання медичної допомоги хворим", - наголосив представник медустанови.

За словами народного депутата Олега Синютки, сьогодні дуже важливо, щоб все суспільство об’єдналося в боротьбі з коронавірусом.

Водночас, як додав нардеп Микола Княжицький, в партії будуть й надалі надавати допомогу іншим лікарням.

"Ми стикнулися з тим, що в лікарнях по всій Україні дуже часто немає елементарного: у лікарів немає елементарних масок чи одноразових халатів. Тому я хочу подякувати Фонду Порошенка за таку допомогу і звернути увагу всіх благодійників - до кого ви б не належали, які б політичні сили не представляли, які б бізнесові кола не представляли. Україна постає перед викликом, і всі ми маємо бути сильнішими, ніж інколи буває наша держава", - сказав Княжицький.

Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи - це основний медзаклад області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн. З 2014 року госпіталь став центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерорестичної операції, в ньому функціонує електронний Реєстр демобілізованих учасників АТО області.

Нагадаємо, раніше Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги отримала 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які були повністю відновлені коштом Фонду Порошенка.

Як писало РБК-Україна, за словами Марини Порошенко, закупівля нових апаратів через пандемію у світі суттєво ускладнена і займає не менше двох місяців. Лікарня звернулася до Фонду Порошенка із проханням профінансувати оперативне відновлення наявного обладнання, яке тепер повністю готове для проведення інтенсивної терапії хворим на коронавірус.

Повідомляється, що 23 березня партію обладнання від Фонду Порошенка отримає також Міська клінічна лікарня N21 у Дніпрі, а найближчими днями кілька партій обладнання будуть передані в медичні установи в інших областях України.