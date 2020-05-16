Фонд Порошенка передав в лікарні Закарпатської області 8 апаратів ШВЛ

"Благодійний фонд Порошенка" передав у районні лікарні Закарпатської області 8 відремонтованих апаратів ШВЛ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначається на сайті, чотири апарати передали у Мукачівську районну лікарню, ще 4 - у Виноградів, Іршаву та Рахів.

"По всій країні ми сьогодні працюємо з лікарнями, намагаючись, поки держава "думає", максимально в міру наших можливостей забезпечити їх найнеобхіднішим. У лікарні Закарпаття, як і в інших областях, ми поставили захисні костюми та інші засоби індивідуального захисту для того, щоб лікарі могли нас з вами лікувати і не переживати за своє здоров’я. Окремим напрямком нашої роботи є робота з аналізу, чи ті апарати ШВЛ, які сьогодні є в лікарнях, є працюючі", - повідомила народний депутат з фракції "Європейська солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Водночас, директор КНП Іршавської районної лікарні Сергій Караслай додав, що у період пандемії кожен апарат вкрай важливий, але закупити нове обладнання практично неможливо.

"З районного бюджету обіцяють не раніше червень-липень купити апарат ШВЛ. Ремонт цього апарату нам зараз дуже допоможе. Тому що ми не знаємо, яка буде ситуація з вірусом. Так що замість того щоб чекати на червень-липень, ми маємо відремонтований апарат, який ми зразу веземо в реанімаційне відділення на робоче місце", - додав директор районної лікарні.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 35 апаратів ШВЛ для медичних закладів по всій країні.

Також повідомлялось, що спільно з компанією Roshen були закуплені 130 тисяч високоякісних захисних костюмів для медпрацівників з Китаю та Південної Кореї, а також захисні окуляри, рукавички, маски, комплекти обладнання для реанімацій, які безкоштовно передаються в лікарні.