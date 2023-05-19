Фонд Порошенко совместно с диаспорой купил для подразделения ГУР комплекс БПЛА Poseidon
Пятый президент Петр Порошенко передал бойцам одного из подразделений ГУР комплекс БПЛА Poseidon. Половину средств на эту технику собрала украинская диаспора, вторую половину уплатил Фонд Порошенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
"По моим ощущениям, когда я вернулся с фронта, до начала наступления осталось не месяцы и даже не недели. Поэтому мы ускоряемся, чтобы быстрее наши войска получили "глаза", способные видеть ночью и точно не подвластны российским средствам РЭБ", - заявил Порошенко .
Он также сообщил, что они с командой будут реализовывать планы по составу запасных частей, ремонтную базу, школу обучения инструкторов и многие другие вещи, в том числе и с кардинальным изменением улучшением оперативных характеристик БПЛА.
Напомним, ранее Порошенко сообщал, что вскоре в ВСУ поступит новая модификация БПЛА Poseidon 10.