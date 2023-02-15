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Фонд Порошенко вместе с волонтерами направил на помощь ВСУ более 2,1 млрд гривен

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Порошенко совместно с волонтерами по полномасштабному вторжению направил на помощь ВСУ уже 2,1 млрд гривен (63,67 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда в Facebook.

Так, по состоянию на 1 февраля 2023 года Фонд Порошенко и компания ROSHEN, начиная с 24 февраля 2022 года, направили в поддержку ВСУ 1,8 млрд гривен (55 млн долларов), еще 312 млн (8,67 млн долларов) собрали волонтеры ОО "Справа громад".

В частности, отмечается, что на фронт было передано более 100 полноприводных пикапов для ВСУ, 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмовых войск. В Великобритании для нужд украинской армии куплено более 300 грузовиков Leyland DAF, а также 14 бронемашин "Spartan", два танковых тягача Oshkosh.

Также ВСУ переданы более 350 беспилотников Autel и реализуется крупный контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon. Для нужд парамедиков батальона "Госпитальеры" куплен беспилотный робот THeMIS для эвакуации раненых с поля боя.

Общая сумма, направленная фондом совместно с волонтерами на помощь ВСУ, составила 2 миллиарда 102 миллиона гривен, или 63,67 млн долларов США.

Военное снаряжение и гуманитарная помощь от Фонда Порошенко и волонтеров регулярно поступают в Краматорск, Славянск, Бахмут, Херсон, Николаев, Вознесенск, Днепр, Харьков, а ранее в Чернигов, Ирпень, Бучу, Андреевку, Бородянку, Чернобыль.

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