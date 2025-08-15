ua en ru
Фонд "Надія" передал очередную партию помощи в рамках 300-й миссии на передовую, - Дубиль

Пятница 15 августа 2025 16:13
UA EN RU
Фонд "Надія" передал очередную партию помощи в рамках 300-й миссии на передовую, - Дубиль Фото: Фонд "Надія" передал очередную партию помощи в рамках 300-й миссии на передовую (facebook.com/nadia.fund)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и соучредителем фонда Витой Присяжнюк осуществили 300-ю гуманитарную миссию на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет "Мы - Украина" в эфире национального телемарафона.

Так, с начала полномасштабного вторжения команда фонда совершила 300 выездов на передовую, преодолев более 300 тысяч километров, доставляя помощь на Донецкое, Сумское, Харьковское и Херсонское направления.

За это время на фронт передали более 520 мощных зарядных станций, 300 РЭБ "Апостол" с иммерсионной системой охлаждения, более 400 Starlink-терминалов, сотни беспилотников различных типов, генераторов и 200 аппаратов Easy Pulse для сердечно-легочной реанимации.

"300 поездок - это не просто статистика. За каждой из них - спасенные жизни, сохраненные позиции и возможность нашим воинам оставаться на связи и иметь преимущество на поле боя. Мы системно обеспечиваем оборудованием ВСУ, Национальную гвардию, пограничников, Нацпол и подразделения ГУР. И продолжим работать до тех пор, пока в этом будет потребность", - подчеркнул Валерий Дубиль.

Во время 300-й миссии на фронт помощь получили подразделения Сил обороны на востоке Украины - в Донецкой и Харьковской областях, и подразделение ПВО в Киевской области.

В Краматорске бойцы Львовского нацпола получили зарядные станции и генератор для питания дронов и средств связи. 25-я Сичеславская воздушно-десантная бригада - РЭБ "Апостол", которая приглушает вражеские беспилотники и защищает позиции. Технику также доставили нескольким бригадам вблизи Славянска.

На Киевщине средства питания передали подразделению ПВО, которое защищает небо столицы. На Харьковщине пограничники получили эвакуационный автомобиль, а стабилизационный пункт - швейцарский аппарат Easy Pulse для сердечно-легочной реанимации.

"Мы все надеемся на мир и завершение войны. Но пока боевые действия продолжаются, мы продолжаем помогать нашим защитникам и выполнять нашу главную миссию - спасать жизни", - резюмировала Вита Присяжнюк.

