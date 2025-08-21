Фонд Матюхи поддержал проект "Защита ремонтников Укрэнерго"

Фонд Андрея Матюхи стал партнером проекта "Защита ремонтников Укрэнерго", который будет обучать ремонтные бригады и технический персонал НЭК "Укрэнерго" навыкам спасения жизни.

С начала полномасштабного вторжения РФ энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью ракетных и дроновых атак: с 2022 года повреждено более 63 тысяч объектов, за три года войны зафиксировано более 30 массированных ударов по энергосистеме.

В результате этих ударов погибли по меньшей мере 160 энергетиков, более 300 получили ранения. 13 сотрудников "Укрэнерго" погибли на рабочих местах, просто выполняя свою работу.

Детали проекта "Защита ремонтников Укрэнерго"

Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на высоковольтных подстанциях и линиях - под постоянной угрозой обстрелов. Поэтому навыки медицинской помощи нередко становятся критически необходимыми на месте событий, отмечают в Фонде.

"Энергетики - люди, благодаря которым в домах украинцев есть свет даже после сильнейших российских ударов. Этот проект даст работникам НЭК "Укрэнерго" знания и навыки, которые без преувеличения способны спасти жизнь в первые минуты ожидания скорой", - говорит основатель фонда Андрей Матюха.

Планируется, что инициатива охватит около 1500 работников "Укрэнерго". В рамках инициативы уже запланировано 75 однодневных тренингов.

Участники овладеют алгоритмами действий при прямой угрозе, научатся накладывать турникеты, тампонировать раны, быстро оценивать состояние пострадавших и проводить сердечно-легочную реанимацию. После обучения каждый получит именной сертификат.

Деятельность Фонда

Поддержка проекта "Защита ремонтников Укрэнерго" является частью системных усилий Фонда Андрея Матюхи по поддержанию устойчивости Украины в условиях полномасштабной войны.

В течение 2025 года фонд уже дважды финансировал закупку современного хирургического оборудования отделению ургентной хирургии НДСЛ "Охматдит", а также присоединился к проекту "Origami for Ukraine" в поддержку реабилитации украинских защитников.