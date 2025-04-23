Фонд Матюхи присоединился к артинсталляции Origami for Ukraine на фасаде Музея Киева

Проект сочетает в себе культурную и благотворительную составляющие. Его цель - собрать средства на медицинское оборудование для Киевского городского центра восстановительного лечения. Одним из партнеров инициативы выступил Фонд Андрея Матюхи.

Автор инсталляции - бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, известный благодаря креативным проектам с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и другими брендами.

Первая версия инсталляции была представлена в Брюсселе как часть кампании поддержки украинских военных. Проект собрал более 50 тысяч евро на нужды Киевского центра реабилитации. В столице Украины инициатива получила новую жизнь, к которой присоединились и дети из Киевского дворца молодежи.

Их участие придало инсталляции эмоциональное звучание - в каждой бумажной птице заложено детское видение мира, сострадания и надежды.

"Мы поддерживаем не только технические или материальные инициативы. Культура - это еще один уровень помощи. Именно такие проекты, как Origami for Ukraine, вдохновляют и объединяют", - отметили в Фонде Андрея Матюхи.

Фонд Андрея Матюхи уже не впервые поддерживает проекты, которые сочетают искусство и социальную ответственность. По словам основателя, Андрея Валерьевича Матюхи, подобные инициативы создают ценные смыслы и одновременно приносят реальную помощь.

"Во время, когда страна борется за жизнь и свободу, такие символы, как птицы оригами, имеют огромное значение. Они не просто украшают - они говорят", - отметил он.

Инсталляция будет оставаться на фасаде Музея Киева в течение 90 дней и станет знаковым событием культурного диалога между Киевом и Брюсселем, которые с 2023 года являются городами-побратимами.

Как сообщалось, ранее Андрей Матюха передал Охматдету ретракторную систему Thompson - современный инструмент для сложных операций детской хирургии.