Фонд держмайна призначив новий склад дирекції "Центренерго"

Фонд державного майна України повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго". Призначено 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в.о. генерального директора Юрієм Власенко.
Про це повідомляється на сайті фонду.
До складу дирекції увійшли Сергій Шульга (фінансовий директор), Олена Волошина (директор з економіки), Олексій Кураков (комерційний директор), Віталій Довгаль (директор з паливного забезпечення), Володимир Галущак (директор з енерготрейдингу), Віктор Спичка (директор з матеріально-технічного забезпечення та інвестпроєктів), а також Дмитро Момонов (директор з правових питань та корпоративного управління).
Новий управлінський склад компанії під головуванням Юрія Власенко повинен забезпечити побудову на базі "Центренерго" холдингу з перспективними державними вугільними шахтами, подальше покращення фінансових та виробничих показників, підтримку енергетичної безпеки, а також підготовку до приватизації.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" та державних шахт з її подальшою приватизацією.