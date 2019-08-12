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Фонд держмайна ініціює звільнення керівництва ОПЗ


Змінити керівництво можуть найближчим часом

В.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров ініціює звільнення керівництва Одеського припортового заводу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Трубаров, ОПЗ фактично простоював два роки і збільшував заборгованість із заробітної плати.

"... нормальна практика, коли держава посилює свій вплив на підлеглих йому підприємствах, в тому числі, і зміною керівництва, якщо воно не справляється з покладеними обов'язками", - додав він.

Він також зазначив, що конкурс з відбору давальця для запуску заводу викликає питання у Фонду державного майна і правоохоронців.

За даними РБК-Україна, зміну керівництва заводу можуть затвердити вже на наступному засіданні Кабінету міністрів.

У той же час перший заступник директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуриков на своїй сторінці у Facebook повідомив 11 серпня, що голова Фонду державного майна Віталій Трубаров надіслав документи до Кабінету міністрів на зміну керівника ОПЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня Одеський припортовий завод (ОПЗ) запустив виробництво аміаку і карбаміду після простою, що тривав більше року. Виробництво ОПЗ відновлює на умовах угоди про переробку давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдінг".

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