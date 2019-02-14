Фонд гарантування вкладів звернувся до міністра юстиції з відкритим листом

У фонді скаржаться на дії державних реєстраторів і нотаріусів

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой помочь в решении проблемы вывода активов банков с помощью государственных регистраторов и нотариусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФГВФЛ в Facebook.

Как отметили в фонде, в последнее время эта проблема обрела "катастрофические масштабы", а количество случаев растет.

Среди примеров в ФГВФЛ привели ситуацию, когда в конце 2018 года в АО "ВТБ Банк" выявлена потеря права собственности на 46 единиц недвижимости оценочной стоимостью более 150 млн грн в г. Днепр. При выяснении обстоятельств установлено, что их перерегистрировали на нового владельца государственным регистратором на основании дополнительного решения суда. "Не прошло и месяца, как в этом же банке произошел еще один такой случай - с другими объектами недвижимости, в г. Киеве и г. Харькове, оценочной стоимостью в почти 62,5 млн грн", - добавили в фонде.

Похожим способом в начале октября 2018 года был выведен один из самых ликвидных активов ПАО "Платинум Банк" - здание в центре г. Одессы на проспекте Т. Шевченко площадью свыше 11 тыс кв. м оценочной стоимостью 144 млн грн.

"Парадокс заключается в том, что при всей очевидности возложенных на него задач Фонду приходится отвоевывать чуть ли не каждый объект, который находится на балансе обанкротившихся банков. И чуть ли не каждый день мы обнаруживаем новые и новые случаи кражи активов, которые могли бы пойти на выплату долгов", - говорится в заявлении.

Напомним, по состоянию на 28 января 2019 года стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда вкладов физических лиц, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раз и составляет 93,9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в реестре Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 77 банков-участников.